Помогите записать условия задачи. У коли 6 фильмов про животных и 7 фильмов-сказок .он посмотрел из них 8 фильмов. Сколько фильмов Коля еще не смотрел?
Математика
Помогите записать условия задачи. У коли 6 фильмов про животных и 7 фильмов-сказок .он посмотрел из них 8 фильмов. Сколько фильмов Коля еще не смотрел?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Про животных-6 фильмов сказки-7 фильмов посмотрел-8 фильмов осталось-? решение: 7+6=13 13-8=5 ответ: осталось посмотреть 5 фильмов
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