Помогите записать условия задачи. У коли 6 фильмов про животных и 7 фильмов-сказок .он посмотрел из них 8 фильмов. Сколько фильмов Коля еще не смотрел?

Математика

Помогите записать условия задачи. У коли 6 фильмов про животных и 7 фильмов-сказок .он посмотрел из них 8 фильмов. Сколько фильмов Коля еще не смотрел?

Автор: Гость