Помогите пожалуйста перевести на английский язык (дам за это 30 баллов баллов) Моя ??оллекция .У меня есть своя коллекця наклеек. Я её создала очень давно когда мне было 4 года . Альбом мне купила бабушка И наклейки тоже. Я ети...
Английский язык
Помогите пожалуйста перевести на английский язык (дам за это 30 баллов баллов) Моя ??оллекция .У меня есть своя коллекця наклеек. Я её создала очень давно когда мне было 4 года . Альбом мне купила бабушка И наклейки тоже. Я ети наклейки клеела в мой альбом потом альбом переполнился я хотела завести новый но мне стало день И я не завела, а когда я его совсем забросила даже не открывала я его потеряла. Прошло 2 года мне исполнилось 6 лет . И я в один прекрасный момент этот альбом нашла у меня было столько имоций потом я его пролестала . И вспомнила как я эти наклейки клеела.И вот в этом моменте когда мне исполнялось 7 лет я его опять потеряла. И когда мне исполнилось 11 лет я его нашла и что б он опять не потерялся я его убрала И вырезала от туда половину наклеек.И на этом моменте мой рассказ про мою коллекцию заканчивается.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
My collection. I have my own collection of stickers. I created it for a long time. When I was 4 years old. This album bought my Grandma and stickers too. These stickers I glued to my album then I overflowed album. I wanted to start a new day, but I felt I would not start, and when I threw it all does not even opened, I lost it. It has been 2 years I was 6 years old. And one day I found this album I have so many emotions then I flipped through it. And I remembered how these stickers glued. I here in this moment when I was 7 years old, I lost it again. And when I turned 11, I found him and that he had not lost again, I cut by half to stikers. And I at this moment my story about my collection ends.
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