Помогите пожалуйста перевести на английский язык (дам за это 30 баллов баллов) Моя ??оллекция .У меня есть своя коллекця наклеек. Я её создала очень давно когда мне было 4 года . Альбом мне купила бабушка И наклейки тоже. Я ети...

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Помогите пожалуйста перевести на английский язык (дам за это 30 баллов баллов) Моя ??оллекция .У меня есть своя коллекця наклеек. Я её создала очень давно когда мне было 4 года . Альбом мне купила бабушка И наклейки тоже. Я ети наклейки клеела в мой альбом потом альбом переполнился я хотела завести новый но мне стало день И я не завела, а когда я его совсем забросила даже не открывала я его потеряла. Прошло 2 года мне исполнилось 6 лет . И я в один прекрасный момент этот альбом нашла у меня было столько имоций потом я его пролестала . И вспомнила как я эти наклейки клеела.И вот в этом моменте когда мне исполнялось 7 лет я его опять потеряла. И когда мне исполнилось 11 лет я его нашла и что б он опять не потерялся я его убрала И вырезала от туда половину наклеек.И на этом моменте мой рассказ про мою коллекцию заканчивается.

Автор: Гость