Помогите составить небольшой расказ с фразеологизмом водой не разольеш
Русский язык
Помогите составить небольшой расказ с фразеологизмом водой не разольеш
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я немного поправлю ошибку. В слове не разольёшЬ, нужно ставить мягкий знак. Удачного дня и хорошего настроения.
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