Подчеркни слова, в которых буквы о и а читаются не так,как в остальных словах. a) Nose, sofa, clock,home,cold. b) bathroom,walk,arm,carpet,dance. Заранее спасибо!
Английский язык
Подчеркни слова, в которых буквы о и а читаются не так,как в остальных словах. a) Nose, sofa, clock,home,cold. b) bathroom,walk,arm,carpet,dance. Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) clock b) walk____________________
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