Подчеркни слова, в которых буквы о и а читаются не так,как в остальных словах. a) Nose, sofa, clock,home,cold. b) bathroom,walk,arm,carpet,dance. Заранее спасибо!

Английский язык

Подчеркни слова, в которых буквы о и а читаются не так,как в остальных словах. a) Nose, sofa, clock,home,cold. b) bathroom,walk,arm,carpet,dance. Заранее спасибо!

Автор: Гость