Сочинение-рассуждения на тему Быть лидером-престижно

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Быть лидером престижно. Тебя уважают, прислушиваются к твоему мнению, ты всегда в центре внимания. От твоих решений многое зависит. Это большая ответственность - быть лидером. Не каждого выбирают на эту престижную роль. Лидер должен быть терпеливым и мудрым, уметь объединять людей и в короткий срок находить верные решения. Глупый, безвольный и ленивый человек не сможет быть лидером. Роль лидера никогда не отдадут трусливому человеку. Лидер должен быть всегда впереди. Если необходимо, подняться под пулями и повести людей в бой. Командир на передовой - это тоже лидер. Роль лидера это престижно, но и очень ответственно. Каждый сам выбирает, кем ему быть в коллективе: лидером или подчиненным.