Для слова яйца выбери неверные варианты ответов 1)Одинаковое количество гласных и согласных звуков 2)Первый звук звук-ударный гласный звук 3)один гласный звук [а]4)первый звук-мягкий согласный

Русский язык
Для слова яйца выбери неверные варианты ответов 1)Одинаковое количество гласных и согласных звуков 2)Первый звук звук-ударный гласный звук 3)один гласный звук [а]4)первый звук-мягкий согласный
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Гость:
1;3 не правильные.Старалась
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