28*111*27 --------------(черта под этим выражением)18*35*74 .сократите дроби

Математика
28*111*27 --------------(черта под этим выражением)18*35*74 .сократите дроби
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28· 111 ·27      4·111 ·3    2·3·3        9 ---------------  = ----------- = -------- = ------- =1 4/5=1,8 18 ·35· 74       2 ·5 ·74     1·5·2        5
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