28*111*27 --------------(черта под этим выражением)18*35*74 .сократите дроби
Математика
28*111*27 --------------(черта под этим выражением)18*35*74 .сократите дроби
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28· 111 ·27 4·111 ·3 2·3·3 9 --------------- = ----------- = -------- = ------- =1 4/5=1,8 18 ·35· 74 2 ·5 ·74 1·5·2 5
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