В тетрадей 28 рядов по 32 места в каждом. Все места пронумерованы, начиная с первого ??яда. В каком ряду находятся место 675?

Математика

В тетрадей 28 рядов по 32 места в каждом. Все места пронумерованы, начиная с первого ??яда. В каком ряду находятся место 675?

Автор: Гость