В тетрадей 28 рядов по 32 места в каждом. Все места пронумерованы, начиная с первого ??яда. В каком ряду находятся место 675?

Математика
В тетрадей 28 рядов по 32 места в каждом. Все места пронумерованы, начиная с первого ??яда. В каком ряду находятся место 675?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
675:32=21 Ответ:21 ряд
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Какой объём куба у которого ребро 4см
Ответить
Черчение
Построить недостающую проекцию линии, принадлежащей поверхности.
Ответить
История
Причины появления движения декабристов : 1 смерть Александра 1 2 ) крестьянская вой??а 2) распространение марксизма 4) отказ александра 1 от провед...
Ответить
Алгебра
Используя формулу квадрата суммы,вычислите. ( подробно)
Ответить
Математика
В театральной кассе есть билеты по 120р и по150р. Сколько билетов можно купить по одн??й и по второй цене на 600р
Ответить