В точке А атмосферное давление 750 мм. рт. ст., в точке В-760 мм рс. ст., в точке С-770 мм рс.ст. Определите абсолютную высоту этих точек

География

В точке А атмосферное давление 750 мм. рт. ст., в точке В-760 мм рс. ст., в точке С-770 мм рс.ст. Определите абсолютную высоту этих точек

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