В точке А атмосферное давление 750 мм. рт. ст., в точке В-760 мм рс. ст., в точке С-770 мм рс.ст. Определите абсолютную высоту этих точек
География
В точке А атмосферное давление 750 мм. рт. ст., в точке В-760 мм рс. ст., в точке С-770 мм рс.ст. Определите абсолютную высоту этих точек
Ответ(ы):
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Условие : ADA.=750 мм.рт.ст ADB=760 мм.рт.ст ADC=770 мм.рт.ст h-? (AD-это атмосферное давление) Решение : 1)750-760-770=-780 2)780:10=-78 3)-78*1000=-78000 Ответ: h=78000
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