В трапеции ABCD диагональ AC перпендикулярна боковой стороне CD и является биссектри??ой угла А. Найдите длину АВ, если периметр трапеции равен 35 см, угол D = 60 градусов

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Периметр параллелограмма 60 см, одна из его сторон на 6 см меньше другой. Найдите длины сторон параллелограмма. а-одна сторона паралелограма, b - вторая. 2a+2b=60 (периметр) a=b+6 (одна из его сторон на 6 см меньше другой) 2(b+6)+2b=60 2b+12+2b=60 4b=48 b=12 => a=12+6=18 Ответ: b=12 a=18 №2. Угол между диагоналями прямоугольника 80 градусов, найдите угол между диагональю и меньшей стороной прямоугольника