В трёх каробках 178 скрепок. В первой и во второй колобках 99 скрепок а во второй и тр??тьей коробках 135 скрепок. Сколько скрепок в каждо коробке?

Математика

В трёх каробках 178 скрепок. В первой и во второй колобках 99 скрепок а во второй и тр??тьей коробках 135 скрепок. Сколько скрепок в каждо коробке?

Автор: Гость