В трёх каробках 178 скрепок. В первой и во второй колобках 99 скрепок а во второй и тр??тьей коробках 135 скрепок. Сколько скрепок в каждо коробке?

Математика
В трёх каробках 178 скрепок. В первой и во второй колобках 99 скрепок а во второй и тр??тьей коробках 135 скрепок. Сколько скрепок в каждо коробке?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
178 - 99 = 79 в 3-ей коробке 178 - 135 = 43 в 1-ой коробке 79 + 43 = 122 в 1-о1 и 3-ой коробках 178 - 122 = 56 во 2-ой коробке
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