В трех квартирах живут 11 жителей.В первой на 2 человека меньше,чем во второй ,но на 3 больше,чем в третьей.Сколько человек живут во второй квартире?

Математика

В трех квартирах живут 11 жителей.В первой на 2 человека меньше,чем во второй ,но на 3 больше,чем в третьей.Сколько человек живут во второй квартире?

Автор: Гость