В трех квартирах живут 11 жителей.В первой на 2 человека меньше,чем во второй ,но на 3 больше,чем в третьей.Сколько человек живут во второй квартире?
Математика
В трех квартирах живут 11 жителей.В первой на 2 человека меньше,чем во второй ,но на 3 больше,чем в третьей.Сколько человек живут во второй квартире?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=2 квартира x+(x-2)+(x-2-3)=11 3x-7=11 3x=11+7 3x=18 x=18:3 х=6 Ответ: 6 человек живут во 2 квартире.
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