В трёх овощных магазина привезли 1600кг картофеля.После того как в первом магазине ??родали 200кг, а в втором и третим -по 100к картофеля, в третьем магазине его осталось в 2 раза больше, чем в каждом из первых двух.сколько кил...
Математика
В трёх овощных магазина привезли 1600кг картофеля.После того как в первом магазине ??родали 200кг, а в втором и третим -по 100к картофеля, в третьем магазине его осталось в 2 раза больше, чем в каждом из первых двух.сколько килограммов картофеля было в каждом магазине первоначально
Ответ(ы):
Гость:
в 1 магазине осталось - хво 2 магазине осталось - хв 3 магазине осталось - 2хв 1 магазине было первоначально - х+200во 2 магазине было первоначально - х+100в 3 магазине было первоначально - 2х+100х+200+х+100+2х+100=16004х=1600-4004х=1200х=300 (кг) - осталось в 1 магазине300+200=500 (кг) - было в 1 магазине первоначально300+100=400 (кг) - было во 2 магазине первоначально2*300+100=700 (кг) - было в 3 магазине первоначально
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