В трёх овощных магазина привезли 1600кг картофеля.После того как в первом магазине ??родали 200кг, а в втором и третим -по 100к картофеля, в третьем магазине его осталось в 2 раза больше, чем в каждом из первых двух.сколько кил...

Математика

В трёх овощных магазина привезли 1600кг картофеля.После того как в первом магазине ??родали 200кг, а в втором и третим -по 100к картофеля, в третьем магазине его осталось в 2 раза больше, чем в каждом из первых двух.сколько килограммов картофеля было в каждом магазине первоначально

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