1.700•800.000=1.360.000.000? Правильно? Просто калькулятор только до 999.999.999

Математика
1.700•800.000=1.360.000.000? Правильно? Просто калькулятор только до 999.999.999
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Ответ(ы):
Гость:
Верно!!! ____________
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