В основе этой сказки с. маршака лежит произведение смеховой литературы 17века. а) "мистер твистер" б) "сказки про двух лодырей" с) "кошкин дом" д) "вот какой рассеянный"

Литература
В основе этой сказки с. маршака лежит произведение смеховой литературы 17века. а) "мистер твистер" б) "сказки про двух лодырей" с) "кошкин дом" д) "вот какой рассеянный"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сказка про двух лодырей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Чему учит сказка крайний случай
Ответить
Алгебра
СРОЧНО НА ФОТО БЕЗ РЕШЕНИЯ
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста 1301
Ответить
Биология
Виды лиственницы распространены на Евроазиатском, Африканском и Североамериканском континентах да или нет?
Ответить
Обществознание
Подберите и запишите 2-3 пословицы , в которых есть признаки семьи как малой группы
Ответить