В основе этой сказки с. маршака лежит произведение смеховой литературы 17века. а) "мистер твистер" б) "сказки про двух лодырей" с) "кошкин дом" д) "вот какой рассеянный"
Литература
В основе этой сказки с. маршака лежит произведение смеховой литературы 17века. а) "мистер твистер" б) "сказки про двух лодырей" с) "кошкин дом" д) "вот какой рассеянный"
Ответ(ы):
Гость:
Сказка про двух лодырей
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