В основе этой сказки с. маршака лежит произведение смеховой литературы 17века. а) "мистер твистер" б) "сказки про двух лодырей" с) "кошкин дом" д) "вот какой рассеянный"

Литература

В основе этой сказки с. маршака лежит произведение смеховой литературы 17века. а) "мистер твистер" б) "сказки про двух лодырей" с) "кошкин дом" д) "вот какой рассеянный"

Автор: Гость