Как определить стиль речи?

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Стиль речи бывает публицистический, художественный, разговорный, научный, официально-деловой. Если это произведение литературное, то художественный, если текст, где ставится какая-нибудь проблема, то публицистический (это чаще всего) А типы речи: повествование, описание, рассуждение. В художественном стиле часто повествование и описание, в публицистике рассуждение. А устойчивые выражения - это фразеологизмы (например, работать спустя рукова)