Какие цифры можно поставить вместо * в числах 783*, 25*5, 4*13 чтобы числа делились на 3 и 9
Математика
Какие цифры можно поставить вместо * в числах 783*, 25*5, 4*13 чтобы числа делились на 3 и 9
Ответ(ы):
Гость:
7839, 2565,4113. Все эти числа делятся и на 3, и на 9
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