Почему за бортом самолёта температура воздуха очень низкая ?
География
Почему за бортом самолёта температура воздуха очень низкая ?
Ответ(ы):
Гость:
Потому что каждые 100 метром температура уменшаеться на 0.6 градуса
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