Почему за бортом самолёта температура воздуха очень низкая ?

География
Почему за бортом самолёта температура воздуха очень низкая ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Потому что каждые 100 метром температура уменшаеться на 0.6 градуса
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
ОДИН ИЗ УГЛОВ ПРЯМОЙГОЛЬНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА РАВЕН 30 ГРАДУСОВ А РАЗНОСТЬ ГИПОТЕНУЗЫ И МЕНЬШЕГО КАТЕТА-5СМ НАЙДИТЕ ЭТИ СТОРОНЫ ТРЕУГОЛЬНИКА
Ответить
История
В этих палатах 17 века находились помещения для производства, где работали наемные или кабальные люди
Ответить
Химия
Запишите уравнение реакций, позволяющих осуществить следующие превращения: KBr→Br₂→HBr→AgBr
Ответить
Математика
Решил, в ответе получилось 12,5, а в ответах сборника 10 получилось.
Ответить
Русский язык
Срочно! Дам 99 баллов! Заранее спасибо! Написать очень краткое сочинение ( 5 или 7 п??едложений) на тему "Берегите природу"
Ответить