Запишите уравнение реакций, позволяющих осуществить следующие превращения: KBr→Br₂→HBr→AgBr

Химия
Запишите уравнение реакций, позволяющих осуществить следующие превращения: KBr→Br₂→HBr→AgBr
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1). 2KBr + Cl2 = 2KCl + Br2 2).  Br2 + H2 = 2HBr 3).  HBr + AgNO3 = AgBr + HNO3.
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