Запишите уравнение реакций, позволяющих осуществить следующие превращения: KBr→Br₂→HBr→AgBr
Химия
Запишите уравнение реакций, позволяющих осуществить следующие превращения: KBr→Br₂→HBr→AgBr
Ответ(ы):
Гость:
1). 2KBr + Cl2 = 2KCl + Br2 2). Br2 + H2 = 2HBr 3). HBr + AgNO3 = AgBr + HNO3.
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