Решил, в ответе получилось 12,5, а в ответах сборника 10 получилось.
Математика
Решил, в ответе получилось 12,5, а в ответах сборника 10 получилось.
Ответ(ы):
Гость:
Будет 20 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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