ОДИН ИЗ УГЛОВ ПРЯМОЙГОЛЬНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА РАВЕН 30 ГРАДУСОВ А РАЗНОСТЬ ГИПОТЕНУЗЫ И МЕНЬШЕГО КАТЕТА-5СМ НАЙДИТЕ ЭТИ СТОРОНЫ ТРЕУГОЛЬНИКА

Геометрия

ОДИН ИЗ УГЛОВ ПРЯМОЙГОЛЬНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА РАВЕН 30 ГРАДУСОВ А РАЗНОСТЬ ГИПОТЕНУЗЫ И МЕНЬШЕГО КАТЕТА-5СМ НАЙДИТЕ ЭТИ СТОРОНЫ ТРЕУГОЛЬНИКА

Автор: Гость