ОДИН ИЗ УГЛОВ ПРЯМОЙГОЛЬНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА РАВЕН 30 ГРАДУСОВ А РАЗНОСТЬ ГИПОТЕНУЗЫ И МЕНЬШЕГО КАТЕТА-5СМ НАЙДИТЕ ЭТИ СТОРОНЫ ТРЕУГОЛЬНИКА
Геометрия
ОДИН ИЗ УГЛОВ ПРЯМОЙГОЛЬНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА РАВЕН 30 ГРАДУСОВ А РАЗНОСТЬ ГИПОТЕНУЗЫ И МЕНЬШЕГО КАТЕТА-5СМ НАЙДИТЕ ЭТИ СТОРОНЫ ТРЕУГОЛЬНИКА
Ответ(ы):
Гость:
Напротив меньшего угла лежит меньшая сторона, напротив 30° лежащий катет равен половине гипотенузы. составим систему. с-а=5. с=2а. 2а-а=5. а=5см. с=10 см. в=/10^2-5^2=/5·10=5/2см
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