В этих палатах 17 века находились помещения для производства, где работали наемные или кабальные люди
История
В этих палатах 17 века находились помещения для производства, где работали наемные или кабальные люди
Ответ(ы):
Гость:
При исследовании этой постройки было обнаружено, что в помещениях второго этажа находились какие-то мастерские, а в них работали наемные или кабальные люди, которых оттуда не выпускали. ПОГАНКИНЫ ПАЛАТЫ
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