Информатика 8 класс Исходное данное - целое трёхзначное число x. Выполните для x = 125 следующий алгоритм. a:=x div 100 b:=x mod 100 div 10 c:=x mod 10 s:=a+b+с. Чем является результат s этого алгоритма? Можете объяснит...
Информатика
Информатика 8 класс Исходное данное - целое трёхзначное число x. Выполните для x = 125 следующий алгоритм. a:=x div 100 b:=x mod 100 div 10 c:=x mod 10 s:=a+b+с. Чем является результат s этого алгоритма? Можете объяснить, пожалуйста, как это делать
Ответ(ы):
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Алгоритм посчитает сумму сотен, десятков и единиц введенного числа. Для числа 125 это будет 8 Ответ: 8
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