Три класса собрали 90 килограмм клубники. 1 класс собрал 23 килограммов 2 в двое боль??е чем в первый. Сколько килограммов клубники собрал 3 класс

Математика

Три класса собрали 90 килограмм клубники. 1 класс собрал 23 килограммов 2 в двое боль??е чем в первый. Сколько килограммов клубники собрал 3 класс

Автор: Гость