Выпишите и выпишете В чем разница?
Русский язык
Выпишите и выпишете В чем разница?
Ответ(ы):
Гость:
Выпишите - глагол повелительного наклонения множественного числа.Выпишете (что сделаете?) - глагол изъявительного наклонения множественного числа, спряжение 1, буд. время.
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