Выпишите и выпишете В чем разница?

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Выпишите и выпишете В чем разница?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Выпишите - глагол повелительного наклонения множественного числа.Выпишете (что сделаете?) - глагол изъявительного наклонения множественного числа, спряжение 1, буд. время.

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