Решите уравнение: х⁴-2х³+8х=16 Заранее спасибо.
Алгебра
Решите уравнение: х⁴-2х³+8х=16 Заранее спасибо.
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