Здравствуйте всем!! Помогите пожалуйста найти значения частных, пользуясь алгор??тмом, данным в №302 , 705:5 924:7 672:6 952:4 735:3 864:8
Математика
Здравствуйте всем!! Помогите пожалуйста найти значения частных, пользуясь алгор??тмом, данным в №302 , 705:5 924:7 672:6 952:4 735:3 864:8
Ответ(ы):
Гость:
Раскладываешь число на кратные делителю, делишь и, приставляешь одно к другому. Изи)
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