Здравствуйте всем!! Помогите пожалуйста найти значения частных, пользуясь алгор??тмом, данным в №302 , 705:5 924:7 672:6 952:4 735:3 864:8

Математика

Здравствуйте всем!! Помогите пожалуйста найти значения частных, пользуясь алгор??тмом, данным в №302 , 705:5 924:7 672:6 952:4 735:3 864:8

Автор: Гость