В трёх шкафах 550 книг. В первом 250 книг, во втором на 50 меньше, а остальное в третьем ??кафу. Сколько книг было в третьем шкафу?
Математика
В трёх шкафах 550 книг. В первом 250 книг, во втором на 50 меньше, а остальное в третьем ??кафу. Сколько книг было в третьем шкафу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)250-50= 200(книг) в 2 шкафу 2)200+250=450(книг) в 1 и 2 шкафу 3)550-450=100(книг) в 3 шкафу
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