В трёх шкафах 550 книг. В первом 250 книг, во втором на 50 меньше, а остальное в третьем ??кафу. Сколько книг было в третьем шкафу?

Математика

В трёх шкафах 550 книг. В первом 250 книг, во втором на 50 меньше, а остальное в третьем ??кафу. Сколько книг было в третьем шкафу?

Автор: Гость