1711 г Сенат суть и значение

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1711 г Сенат суть и значение
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Учрежден Петром Первым, высший государственный орган по делам гос управления и законодательства
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