В треугольнике ABC сторона AB равна 27см и она больше стороны BC в 3 раза.Найдите длину ??тороны AC если периметр треугольника ABC 61см. Помогите и начните решение задачи со слов пусть длинна AC x см
Математика
В треугольнике ABC сторона AB равна 27см и она больше стороны BC в 3 раза.Найдите длину ??тороны AC если периметр треугольника ABC 61см. Помогите и начните решение задачи со слов пусть длинна AC x см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) BC=27:3 BC=9(см) 2) 61-27-9=25(см)-сторона AC
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