В треугольнике ABC сторона AB равна 27см и она больше стороны BC в 3 раза.Найдите длину ??тороны AC если периметр треугольника ABC 61см. Помогите и начните решение задачи со слов пусть длинна AC x см

Математика

В треугольнике ABC сторона AB равна 27см и она больше стороны BC в 3 раза.Найдите длину ??тороны AC если периметр треугольника ABC 61см. Помогите и начните решение задачи со слов пусть длинна AC x см

Автор: Гость