В треугольнике АВС через вершину С проведена прямая параллельная биссектрисе ВД ?? пересекающая прямую АВ в точке К , ВЕ- высота треугольника . Сравните ВЕ и ВК. ОТВЕТЬТЕ прошу!!!
Геометрия
В треугольнике АВС через вершину С проведена прямая параллельная биссектрисе ВД ?? пересекающая прямую АВ в точке К , ВЕ- высота треугольника . Сравните ВЕ и ВК. ОТВЕТЬТЕ прошу!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Http://znanija.com/task/2109050 вот по этой ссылке вперёд и с песней, сама тоже самое сейчас отсюда списываю хд
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