В треугольнике АВС угол С равен 90°,АС=9,АВ=25.Найдите sinВ

Гость: Гость:

Если без теоремы Пифагора, то... cosA=AC/AB=20/25=0,8 sinA^2+cosA^2=1 (Всегда!) sinA^2=1-0,64 sinA=0,6 Если с теоремой Пифагора, то... CB^2=AB^2-AC^2 CB^2=625-400 CB^2=225 CB=15 sinA=CB/AB sinA=15/25 sinA=0,6