В треугольнике один угол равен 30 градусов, а другой- 40 градусов. Найдите третий угол.

Математика
В треугольнике один угол равен 30 градусов, а другой- 40 градусов. Найдите третий угол.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма углов в треугольнике - 180. Третий угол=180-30-40=110
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