В треугольнике один угол равен 30 градусов, а другой- 40 градусов. Найдите третий угол.
Математика
В треугольнике один угол равен 30 градусов, а другой- 40 градусов. Найдите третий угол.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма углов в треугольнике - 180. Третий угол=180-30-40=110
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
на 400 грамм технического карбоната кальция содержащего 17,8% примесей подействовал?? соляной кислотой.Определите массу образовавшейся соли и объем...
Английский язык
Українська мова
Математика