Велосипедист и мотоциклист выехали одновременно из двух поселков навстречу друг другу. Велосипедист -- со скоростью 15 км/ч, а мотоциклист -- со скоростью 57 км/ч Расстояние между поселками 288 км. Какое расстояние будет между ...

Математика

Велосипедист и мотоциклист выехали одновременно из двух поселков навстречу друг другу. Велосипедист -- со скоростью 15 км/ч, а мотоциклист -- со скоростью 57 км/ч Расстояние между поселками 288 км. Какое расстояние будет между ними через 3 ч после начала движения?

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