Велосипедист и мотоциклист выехали одновременно из двух поселков навстречу друг другу. Велосипедист -- со скоростью 15 км/ч, а мотоциклист -- со скоростью 57 км/ч Расстояние между поселками 288 км. Какое расстояние будет между ...

Математика
Велосипедист и мотоциклист выехали одновременно из двух поселков навстречу друг другу. Велосипедист -- со скоростью 15 км/ч, а мотоциклист -- со скоростью 57 км/ч Расстояние между поселками 288 км. Какое расстояние будет между ними через 3 ч после начала движения?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15×3=45км - проехал велосипедист за три часа. 57×3=171км - проехал мотоциклист за три часа. 45+171=216км - проехали велосипедист и мотоциклист вместе. 228-216=12км - будет между ними через три часа. Ответ: 12 км.
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