За 3 недели Караван должен был пройти 1200 вёрст до Москвы. Первые 420 верст он проходил по 60 верст в день, останавливаясь только на ночь . На второй неделе пути караван задержался на одном из постоялых дворов на 4 дня. С како...

Математика

За 3 недели Караван должен был пройти 1200 вёрст до Москвы. Первые 420 верст он проходил по 60 верст в день, останавливаясь только на ночь . На второй неделе пути караван задержался на одном из постоялых дворов на 4 дня. С какой скоростью он должен был идти оставшееся время, чтобы прийти в Москву вовремя?

Автор: Гость