За 3 недели Караван должен был пройти 1200 вёрст до Москвы. Первые 420 верст он проходил по 60 верст в день, останавливаясь только на ночь . На второй неделе пути караван задержался на одном из постоялых дворов на 4 дня. С како...
Математика
За 3 недели Караван должен был пройти 1200 вёрст до Москвы. Первые 420 верст он проходил по 60 верст в день, останавливаясь только на ночь . На второй неделе пути караван задержался на одном из постоялых дворов на 4 дня. С какой скоростью он должен был идти оставшееся время, чтобы прийти в Москву вовремя?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7 дней +4дня за 11 дней пройдено 420 верст. Остается еще 10 дней. 1200-420=780верст надо пройти. 780:10=78верст. Значит в день нужно по 78 верст проходить
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