Найдите величину внешнего углов треугольника ABCD если угол B равно 30 градусов угол C равно 80 градусов
Математика
Найдите величину внешнего углов треугольника ABCD если угол B равно 30 градусов угол C равно 80 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Внешний угол при вершине В равен 150 градусов(180 - 30 = 150)Внешний угол при вершине С равен 100Внутренний угол при вершине А равен 180-(30+80)=70; внешний 110
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