Как изменилась политическая карта Европы в 19 веке ?Какие события лежали в основе этого процесса?
История
Как изменилась политическая карта Европы в 19 веке ?Какие события лежали в основе этого процесса?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наполеон начал перекраивать карту Европы, создавая французскую империю, но после его нисвержения, Европа разделена Венским конгрессом (1815-1816);далее территории раграничивались в ходе войн с участием коалиций (Крымская война), также начинаются империалистические войны (войны за передел мира (англо-бурская война). Таким образом, карта мира перекраивалась десятки раз в зависимости от интересов мировых держав и их соперников. Англии принадлежали огромные колонии (Индия, Канада, Австралия) Российская империя занимала полконтинента, а также и часть северной америки, США также осваивали территории и выкупали и присоединяли новые территории.
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