Близьке за значенням слово берегти
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Близьке за значенням слово берегти
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зберігати, оберігати, приберігати...
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