Какая буква с какой чередуется в словах: жгу-жжёт? У с ё или жг с жж?
Русский язык
Какая буква с какой чередуется в словах: жгу-жжёт? У с ё или жг с жж?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чередование согласных жг с ЖЖ
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