Помогите пожалуйста, 408 см= м..см 750 см=м,...см 3м50см=см 16дм8см=см 350 см=м,см 26дм7с??=см
Математика
Помогите пожалуйста, 408 см= м..см 750 см=м,...см 3м50см=см 16дм8см=см 350 см=м,см 26дм7с??=см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 408 cм = 4 м 8 см 2) 750 см = 7 м 50 см 3) 3 м 50 см = 350 см 4) 16 дм 8 см = 168 см 5) 350 см = 3 м 50 см 6) 26 дм 7 см = 267 см
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