Лодка,скорость которой 15км/ч проплыла расстояние между пристанями за 4ч.Какова ск??рость катера,если он преодолел это же расстояние за 3ч?

Математика

Лодка,скорость которой 15км/ч проплыла расстояние между пристанями за 4ч.Какова ск??рость катера,если он преодолел это же расстояние за 3ч?

Автор: Гость