Сколькими способами можно оплатить марками бандероль на сумму 24 рублей, если есть неограниченное число марок достоинством в 6,5,2 рублей и два способа, отличающиеся только порядком наклейки марок, считаются 1) различными? 2...
Математика
Сколькими способами можно оплатить марками бандероль на сумму 24 рублей, если есть неограниченное число марок достоинством в 6,5,2 рублей и два способа, отличающиеся только порядком наклейки марок, считаются 1) различными? 2) одинаковыми? Если число способов не превосходит 10, выписать их в явном виде. Я не прошу решать эту задачу, но хотя бы объясните, пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю только перебором вариантов можно решить. Предлагаю оттолкнуться от того, что по 5 рублей нельзя взять 1 марку, а только 2 или 4 (иначе сумма будет нечётной.) Ну и дальше я рассмотрю способы, где неважен порядок наклеивания:1) если по 5 руб 4 марки, то остальные 4 руб только по 2 руб. (т.е. это 1 способ); 2)если по 5 руб.2 марки, то остальные 14 рублей можно взять 6руб+4*2 или 2*6 + 2 или 2*7 (т.е. это ещё 3 способа) ; 3) если по 5 руб не брать марки, то 6*4 или 6*3+2*3 или 6*2+2*6 или 6+2*9 или 2*12 (т.е. 5 способов) Всего 9 способов наклеивания , если не учитывать порядок.Если порядок важен, то каждый способ ещё приумножится. Надо снова перебирать все варианты. ... в 1) случае я настала 15 вариантов наклейки, дальше можно тоже посчитать...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
Пожалуйста! Номер 2,1. Я ничего не поняла в этих номерах. Учительница на объяснила, но я не поняла. Плиииз,,, буду очееенььь бдагодарна!
Математика
Найдите величину внешнего углов треугольника ABCD если угол B равно 30 градусов угол C равно 80 градусов