Пожалуйста! Номер 2,1. Я ничего не поняла в этих номерах. Учительница на объяснила, но я не поняла. Плиииз,,, буду очееенььь бдагодарна!
Математика
Пожалуйста! Номер 2,1. Я ничего не поняла в этих номерах. Учительница на объяснила, но я не поняла. Плиииз,,, буду очееенььь бдагодарна!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) 17*19=17*(10+9) получаются действия 1)17 умножаешь на 10 =170 2)17 умножаешь на 9 =153 3) складываешь получившиеся числа 170+153=323 Вот и всё. Дальше сама решай.
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