Пожалуйста! Номер 2,1. Я ничего не поняла в этих номерах. Учительница на объяснила, но я не поняла. Плиииз,,, буду очееенььь бдагодарна!

Математика

Пожалуйста! Номер 2,1. Я ничего не поняла в этих номерах. Учительница на объяснила, но я не поняла. Плиииз,,, буду очееенььь бдагодарна!

Автор: Гость