Помогите 2 задание, срочно
Химия
Помогите 2 задание, срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. C2H5OH→C2H4+H2O (в присутствии конц.H2SO4) 2. C2H4+HCl=C2H5Cl 3. 2C2H5Cl+2Na=C4H10+2NaCl
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