Одна из смежных сторон прямоугольника равна 6,8 см а другая в 3,5 раз больше.Чему рав??а площадь этого прямоугольника?
Математика
Одна из смежных сторон прямоугольника равна 6,8 см а другая в 3,5 раз больше.Чему рав??а площадь этого прямоугольника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все же очень просто. a и b - ширина и длина прямоугольника соответственно. Площадь равна произведению данных величин. Дано: a=6,8 (см) b в 3.5 раза больше a. Решение: Следовательно b=3,5*a; b=3,5*6,8=23,8 (см) S=a*b; S=6,8*23,8=161,84 (см) Ответ: 161,84 (см)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
За 3 недели Караван должен был пройти 1200 вёрст до Москвы. Первые 420 верст он проходил по 60 верст в день, останавливаясь только на ночь . На вто...
Математика
Сколькими способами можно оплатить марками бандероль на сумму 24 рублей, если есть неограниченное число марок достоинством в 6,5,2 рублей и два спо...
Литература
Математика
Пожалуйста! Номер 2,1. Я ничего не поняла в этих номерах. Учительница на объяснила, но я не поняла. Плиииз,,, буду очееенььь бдагодарна!