Одна из смежных сторон прямоугольника равна 6,8 см а другая в 3,5 раз больше.Чему рав??а площадь этого прямоугольника?

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Все же очень просто. a и b - ширина и длина прямоугольника соответственно. Площадь равна произведению данных величин. Дано: a=6,8 (см) b в 3.5 раза больше a. Решение: Следовательно b=3,5*a; b=3,5*6,8=23,8 (см) S=a*b; S=6,8*23,8=161,84 (см) Ответ: 161,84 (см)