В ци­лин­дри­че­ском со­су­де уро­вень жид­ко­сти до­сти­га­ет 32 см. На какой вы??со­те будет на­хо­дить­ся уро­вень жид­ко­сти, если ее пе­ре­лить во вто­рой сосуд, диа­метр ко­то­ро­го в 4 раза боль­ше пер­во­го? Ответ вы­ра...

Математика
В ци­лин­дри­че­ском со­су­де уро­вень жид­ко­сти до­сти­га­ет 32 см. На какой вы??со­те будет на­хо­дить­ся уро­вень жид­ко­сти, если ее пе­ре­лить во вто­рой сосуд, диа­метр ко­то­ро­го в 4 раза боль­ше пер­во­го? Ответ вы­ра­зи­те в сан­ти­мет­рах.
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Гость:
32:4=8 см высота уровня жидкости в другом сосуде
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