В цилиндрическом сосуде уровень жидкости достигает 32 см. На какой вы??соте будет находиться уровень жидкости, если ее перелить во второй сосуд, диаметр которого в 4 раза больше первого? Ответ выра...
Математика
В цилиндрическом сосуде уровень жидкости достигает 32 см. На какой вы??соте будет находиться уровень жидкости, если ее перелить во второй сосуд, диаметр которого в 4 раза больше первого? Ответ выразите в сантиметрах.
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Гость:
32:4=8 см высота уровня жидкости в другом сосуде
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