ПРОШУ!! Помогите!!!AM=MB; AB=4 см. Найти площадь большого кольца. P.S. всем, кто пишет ответы типа "ну тут я не знаю ответа", "а ты сама реши" и т.д. отмечаю нарушение)) спасибо огромное тому, кто поможет

Математика
ПРОШУ!! Помогите!!!AM=MB; AB=4 см. Найти площадь большого кольца. P.S. всем, кто пишет ответы типа "ну тут я не знаю ответа", "а ты сама реши" и т.д. отмечаю нарушение)) спасибо огромное тому, кто поможет
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ R² = r² + 2² - гипотенуза R²-r²= 4 Площадь кольца  S = π*(R²-r²) = 4*π - ОТВЕТ
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