ПРОШУ!! Помогите!!!AM=MB; AB=4 см. Найти площадь большого кольца. P.S. всем, кто пишет ответы типа "ну тут я не знаю ответа", "а ты сама реши" и т.д. отмечаю нарушение)) спасибо огромное тому, кто поможет

Математика

ПРОШУ!! Помогите!!!AM=MB; AB=4 см. Найти площадь большого кольца. P.S. всем, кто пишет ответы типа "ну тут я не знаю ответа", "а ты сама реши" и т.д. отмечаю нарушение)) спасибо огромное тому, кто поможет

Автор: Гость