Почему при вегетативном размножении плодовые деревья сохраняют свои свойства

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Вегетативное размножение — образование новой особи из многоклеточной части тела родительской особи, один из способов бесполого размножения, свойственный многоклеточным организмам. по этому определению мы можем провести такой опыт: отломать от яблони веточку; посадить эту веточку и она будет размножаться. тоже самое можно провести со многими цветами. допустим, когда ты приходишь к кому-то в гости и видишь красивый цветок, ты просишь отросточек, чтобы посадить такой себе дома. это тоже пример вегетативного размножения. Или же посеять, например, семечки от яблока определенного сорта. На половину сеянцев привить черенки этого же сорта, а половина пусть растет так. А потом попробовать на вкус яблоки с каждого дерева. На привитых будут со всеми признаками сорта, а на непривитых совсем другие.