При каких условия происходит размножение бесполого и полового?
Биология
При каких условия происходит размножение бесполого и полового?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бесполое при благоприятных, половое в неблагоприятных(соответственно осенью тоже)
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