Пожалуйста помогите решить 33 номер
Математика
Пожалуйста помогите решить 33 номер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) 98, 52>65,39б)6,781>6,718в)3,835<383,7г)149,63<150,08д)0,605<691,е)7,521<7538 см в кубе
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